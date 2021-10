Newlat Food | informativa su azioni proprie

(Di lunedì 11 ottobre 2021) (Teleborsa) –ha comunicato che, dal 3 al 30 settembre 2021, ha acquistato 120.920ordinarie (pari allo 0,28% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 6,57 euro per un controvalore complessivo di 794.575,20 euro, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione dideliberata dall’Assemblea deglisti del 29 aprile 2021 A seguito degli acquisti e disposizioni finora effettuati, l’azienda agroalimentare italiana detiene 1.761.589pari al 4,01% del capitale sociale. Intanto, sul listino milanese, si contrae la performance dicon i prezzi allineati a 6,26 euro per una discesa dello 0,63%. (Foto: © Luca Ponti 123RF)

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Newlat Food

Teleborsa

ha comunicato che, dal 3 al 30 settembre 2021, ha acquistato 120.920 azioni ordinarie (pari allo 0,28% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 6,57 euro per un controvalore ...... STAR Conference Fall Edition 2021 Mutuionline - Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021 Neodecortech - Appuntamento: STAR Conference Fall Edition 2021- Appuntamento: STAR ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di ...La pianificazione coinvolge tutte le reti Mediaset e avrà una declinazione web e social. Il film al via è solo il primo di una campagna che andrà avanti fino al 2022 ...