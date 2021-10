Meteo, ancora piogge e prima neve in montagna: arriva l’affondo polare (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il primo affondo polare è pronto a colpire l’Italia. Infatti sulla penisola avremo un Meteo caratterizzato ancora da piogge e dalle prime nevi in montagna. In Italia avremo un’altra settimana dal sapore autunnale. Infatti le previsioni Meteo riportano ancora tante piogge e le prime nevi della stagione, a causa dell’arrivo di un impulso freddo. Un L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il primo affondoè pronto a colpire l’Italia. Infatti sulla penisola avremo uncaratterizzatodae dalle prime nevi in. In Italia avremo un’altra settimana dal sapore autunnale. Infatti le previsioniriportanotantee le prime nevi della stagione, a causa dell’arrivo di un impulso freddo. Un L'articolo proviene da Inews.it.

