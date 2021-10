Manuel e l’ennesima sfuriata con Lulù: lui stronca il rapporto con una frase (Di lunedì 11 ottobre 2021) Manuel e Lulù, in Casa sempre più distanti. l’ennesima discussione fa allontanare Manuel dalla principessa: “Non siamo fidanzati” Il rapporto tra Manuel e Lulù è sempre più in crisi. All’interno della Casa del Grande Fratello Vip, tra Manuel e Lulù avvengono nuovi retroscena. Il loro rapporto si sbriciola di ora in ora. Manuel si confronta nuovamente con la giovane principessa, per spiegargli nuovamente come stanno andando le cose tra di loro, ma Lulù non accetta di allontanarsi dal nuotatore, e cerca di non farselo scappare, ma ormai Manuel è già lontano. Il pubblico da casa, sul web e anche i loro coinquilini si sono accorti, che il giovane nuotatore da quando ha ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 11 ottobre 2021), in Casa sempre più distanti.discussione fa allontanaredalla principessa: “Non siamo fidanzati” Iltraè sempre più in crisi. All’interno della Casa del Grande Fratello Vip, traavvengono nuovi retroscena. Il lorosi sbriciola di ora in ora.si confronta nuovamente con la giovane principessa, per spiegargli nuovamente come stanno andando le cose tra di loro, manon accetta di allontanarsi dal nuotatore, e cerca di non farselo scappare, ma ormaiè già lontano. Il pubblico da casa, sul web e anche i loro coinquilini si sono accorti, che il giovane nuotatore da quando ha ...

FarSenza : Prevedo che dopo l'ennesima basta di Manuel Lulù dirà, mi ama ma ha paura di confessare a sé stesso i suoi sentimen… - manuel_y_jesus_ : RT @IlariaBifarini: Mentre mettono in scena l’ennesima pantomima sul fantasma del #fascismo, si avvicina sempre di più la nuova crisi progr… - _Saaraa_9 : Dopo l’ennesimo discorso di Manuel a lulu, per l’ennesima volta lei non ha capi un c****. Lei comunque ha bisogno… - FrancyBraddock : Questa é l'ennesima dimostrazione che Lulù non ha capito un tubo del discorso di Manuel.. #gfvip - itsmedanize : Ma Manuel penserà che è stata l’ennesima croce averti incontrataaaaaaaaa Altroché destino NON SE NE PUÒ PIÙ #GFVIP -

