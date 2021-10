Lo scontro tra i partiti sulla mozione per lo scioglimento delle formazioni neofasciste (Di lunedì 11 ottobre 2021) AGI - Il presidente del Consiglio porta la solidarietà del governo alla Cgil e i partiti si scontrano sulla proposta di scioglimento di Forza Nuova, dopo la guerriglia tra manifestanti e Forze dell'ordine registrata a Roma sabato pomeriggio e l'assalto alla sede del sindacato di Corso d'Italia. Al suo arrivo nella sede della Confederazione, Mario Draghi è stato accolto da un lungo applauso dei dipendenti e dei dirigenti sindacali e dal segretario generale, Maurizio Landini, che lo ha accompagnato a visitare gli uffici devastati dai violenti. Il premier e Landini hanno avuto un colloquio durato oltre mezz'ora. "La sua visita ha un significato molto importante - ha detto Landini al termine dell'incontro - Draghi ha manifestato vicinanza e soprattutto l'impegno di tutte le istituzioni per impedire il ritorno a un passato che non ... Leggi su agi (Di lunedì 11 ottobre 2021) AGI - Il presidente del Consiglio porta la solidarietà del governo alla Cgil e isi scontranoproposta didi Forza Nuova, dopo la guerriglia tra manifestanti e Forze dell'ordine registrata a Roma sabato pomeriggio e l'assalto alla sede del sindacato di Corso d'Italia. Al suo arrivo nella sede della Confederazione, Mario Draghi è stato accolto da un lungo applauso dei dipendenti e dei dirigenti sindacali e dal segretario generale, Maurizio Landini, che lo ha accompagnato a visitare gli uffici devastati dai violenti. Il premier e Landini hanno avuto un colloquio durato oltre mezz'ora. "La sua visita ha un significato molto importante - ha detto Landini al termine dell'incontro - Draghi ha manifestato vicinanza e soprattutto l'impegno di tutte le istituzioni per impedire il ritorno a un passato che non ...

