Infortunio Dybala: buone notizie per Allegri, le ultime sulla Joya (Di lunedì 11 ottobre 2021) Infortunio Dybala: buone notizie per Allegri dalla Continassa. I dettagli legati alle condizioni dell'attaccante argentino Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i progressi di Paulo Dybala hanno rispettato il piano dello staff medico, con l'argentino che a metà della scorsa settimana è tornato a correre e svolgere un lavoro atletico personalizzato. Le buone notizie per Allegri, però, continuano. Domani, alla ripresa della preparazione, è atteso il rientro in gruppo del numero 10 della Juventus. Paulo ha ritrovato il sorriso: sta bene, ed ora può guardare con ottimismo le prossime sfide contro Roma, Zenit e Inter. L'articolo proviene da Calcio News 24.

