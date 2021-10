Gf Vip 6 | Samy Youssef sbugiarda Jessica Selassiè | “Mi aveva corteggiato lei | ma…”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Erano state parole tutt’altro che dolci, quelle spese negli scorsi giorni daSelassié nei confronti di. Il modello egiziano ha lasciato la Casa del Gf Vip 6 venerdì sera e la principessa etiope ha speso parole decisamente dure nei suoi riguardi. Sono contenta che sia uscito perché mi ero rotta il cazz* di vederlo in giro, voleva per forza creare la storiella fake. Lui è fidanzato in Egitto. L’ha raccontato a tutta la stanza. “Io sono fidanzato in Egitto, la mia fidanzata non la posso vedere“… Poi usava me, poi tutto di un botto per la fidanzata ci tiene troppo. QUI il post completo con i duri attacchi della ragazza a. Nelle ultime ore è stato proprio l’ex gieffino a replicare a, attraverso un post su Instagram. “Quando la volpe non arriva all’uva”, ha scritto ...