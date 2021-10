Fiore e Castellino | la folle escalation | «Dietro la lotta interna con Casapound»

Advertising

fanpage : #NoGreenPass, alla guida dei manifestanti che hanno assaltato la sede della Cgil c'erano anche Roberto Fiore e Giul… - fanpage : Il segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore e il leader romano Giuliano Castellino sono stati arrestati do… - repubblica : No Green Pass a Roma, la sede della Cgil devastata: i neofascisti Fiore e Castellino guidano l'assalto - Spooky_The_Tuff : RT @Open_gol: È stata arrestata ieri dalla polizia insieme a Fiore e Castellino. È considerata dagli investigatori il trait d’union tra la… - leotato56 : RT @Adnkronos: #ForzaNuova, Taormina: 'Castellino e Fiore non hanno fatto assalto a Cgil'. -

Ultime Notizie dalla rete : Fiore Castellino

E lo spiega anche un audio su Telegram diffuso da Pamela Testa, la donna che ha chiesto l'autorizzazione per il corteo e che milita nel partito di. Testa è tra i dodici fermati ...Secondo quanto riferito da Forza Nuova è stata fermata ieri dalla polizia insieme a Giulianoe Roberto. E insieme a Luigi Aronica , l'ex Nar fondatore dei primi Nuclei Armati ...Dopo gli scontri di ieri Forza Nuova alza il livello dello scontro. “Da domani, dal 15 ottobre, e fino a che il Green pass non verrà ritirato definitivamente la rivoluzione popolare non fermerà il suo ...La politica si unisce nella condanna ai violenti che hanno messo a ferro e fuoco la Capitale e tutti sono solidali con la Cgil dopo lo sconvolgente assalto squadrista di ieri. Tantissimi i leader acco ...