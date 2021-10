F.1: Gp Turchia. Hamilton 'Non sono furioso con team, ora prossima gara' (Di lunedì 11 ottobre 2021) "Alla fine abbiamo fatto il pit stop ed è stata la cosa piu' sicura da fare". LONDRA (INGHILTERRA) - "Non e' vero che sono furioso con il mio team. Lavoriamo duro per costruire la migliore strategia ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 11 ottobre 2021) "Alla fine abbiamo fatto il pit stop ed è stata la cosa piu' sicura da fare". LONDRA (INGHILTERRA) - "Non e' vero checon il mio. Lavoriamo duro per costruire la migliore strategia ...

Advertising

Mat14_05 : RT @SmilexTech: In Turchia è caos strategie in casa Mercedes. La prima chiamata di Hamilton era corretta, da qui quel 'scusa' nel team radi… - glooit : F1: Turchia;Hamilton 'non sono arrabbiato con team Mercedes' leggi su Gloo - infoitsport : Turchia: i tempi di Ocon ‘smascherano’ Hamilton - zazoomblog : F1: Turchia;Hamilton non sono arrabbiato con team Mercedes - #Turchia;Hamilton #arrabbiato #Mercedes - sportface2016 : #F1, #Hamilton all'indomani del #TurkishGP: 'Non è vero che sono arrabbiato con il mio team' -