Dum dum freddato in strada | paura alle porte di Milano

Advertising

mzuppy : Milano, sparatoria a Buccinasco: ucciso Paolo Salvaggio detto 'Dum Dum', boss del narcotraffico. Era ai domiciliari… - Sciandi : RT @repubblica: Milano, sparatoria a Buccinasco: ucciso Paolo Salvaggio detto 'Dum Dum', boss del narcotraffico [di Massimo Pisa] https://t… - TeoloMassimo : RT @repubblica: Milano, sparatoria a Buccinasco: ucciso Paolo Salvaggio detto 'Dum Dum', boss del narcotraffico [di Massimo Pisa] https://t… - EmilioBerettaF1 : Milano, sparatoria a Buccinasco: ucciso Paolo Salvaggio detto 'Dum Dum', boss del narcotraffico… - repubblica : Milano, sparatoria a Buccinasco: ucciso Paolo Salvaggio detto 'Dum Dum', boss del narcotraffico [di Massimo Pisa] -

Ultime Notizie dalla rete : Dum dum

il Giornale

Soprannominato "", era stato coinvolto nell'operazione Parco Sud del 2013. Intermediario nei traffici di droga, si riforniva dai Montenegrini e teneva contatti con i boss della 'ndragheta e ...Dic mihi, ubi sunt modo illi omnes Domini, et Magistri quos bene nostiadhuc bene viverent, et in studiis florerent? Jam eorum præbendas alii possident, et nescio utrum de eis recogitent. In vita ...La vittima, Paolo Salvaggio, è stato freddato con tre colpi d'arma da fuoco mentre era in bici. L'ipotesi di un agguato ...La vittima dell’agguato di questa mattina in via Della Costituzione a Buccinasco, paese alle porte di Milano, è il narcotrafficante Paolo Salvaggio ...