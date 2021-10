Dall’Olanda all’Eritrea | 17 Paesi e 13 regioni | tornano i Mercatanti | presenti ma distanziati

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Bergamo. Dopo lo stop forzato dello scorso anno torna “in Fiera”, con tanta voglia di ripresa e senso di responsabilità. Per questo motivo la 19ª edizione sceglie un sottotitolo significativo: “Viviresponsabilmente…ma!” Lungo i due lati del Sentierone ci saranno circa 100 ambulanti da tutta Europa. L’appuntamento 2021, infatti, non può dimenticare che la crisi pandemica ha colpito duramente il settore e qualcuno è stato costretto a cambiare lavoro dopo 18 mesi di inattività, mentre qualcun altro aspetta di ripartire nel 2022. Ad incidere sulla presenza delle bancarelle anche lo spostamento di data rispetto alla tradizionale collocazione dell’evento. Massima l’attenzione degli organizzatori per quanto riguarda la sicurezza di operatori e avventori: l’area food, posizionata ...