Dal quasar alla massa dei buchi neri supermassicci

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Anche il piùo deinon è molto grande visto dTerra, il che rende estremamente difficile misurarne le dimensioni. Tuttavia, gli astronomi hanno recentemente sviluppato una nuova tecnica in grado di stimare ladi un buco nero in base al movimento del gas caldo intorno ad esso. Anche quando il buco nero stesso è più piccolo di un singolo pixel.

Una scoperta sui buchi neri supermassicci e le quasar effettuata dagli scienziati dell'Università del Connecticut fornirà nuove informazioni su come si evolvono le galassie.