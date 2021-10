Buccinasco. Paolo Salvaggio ucciso nel corso di un agguato (Di lunedì 11 ottobre 2021) Paolo Salvaggio, 60 anni, è stato ucciso con colpi d’arma da fuoco sparati a Buccinasco, alle porte di Milano. Il sessantenne è stato colpito alla testa, al volto e alla spalla ed è stato trasportato in arresto cardiocircolatorio all’ospedale di Rozzano, dove poi è spirato. L’agguato è avvenuto lunedì mattina alle 10. Sul posto, oltre ai soccorritori, anche i Carabinieri. I sicari sono entrati in azione in via della Costituzione angolo Via Morandi. Paolo Salvaggio, mentre era in bici, è stato raggiunto da alcuni proiettili esplosi da ignoti a bordo di una moto. La vittima era un pregiudicato per reati in materia di stupefacenti, allo stato sottoposto agli arresti domiciliari con permesso di uscita dalle 10 alle 12. E’ stato soccorso dal personale ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 11 ottobre 2021), 60 anni, è statocon colpi d’arma da fuoco sparati a, alle porte di Milano. Il sessantenne è stato colpito alla testa, al volto e alla spalla ed è stato trasportato in arresto cardiocircolatorio all’ospedale di Rozzano, dove poi è spirato. L’è avvenuto lunedì mattina alle 10. Sul posto, oltre ai soccorritori, anche i Carabinieri. I sicari sono entrati in azione in via della Costituzione angolo Via Morandi., mentre era in bici, è stato raggiunto da alcuni proiettili esplosi da ignoti a bordo di una moto. La vittima era un pregiudicato per reati in materia di stupefacenti, allo stato sottoposto agli arresti domiciliari con permesso di uscita dalle 10 alle 12. E’ stato socdal personale ...

Advertising

MicheleAnnibale : RT @giuliocavalli: Tocca corde spaventose l'attentato avvenuto stamattina a Buccinasco a Paolo Salvaggio, 60enne importante nome del narcot… - CorriereUmbria : Milano, Buccinasco: ucciso Paolo Salvaggio broker della droga milanese. Un'esecuzione in piena regola #droga… - bizcommunityit : Buccinasco, via della Costituzione: Paolo Salvaggio morto dopo l'agguato a colpi di pistola - ABlackSwan9 : RT @giuliocavalli: Tocca corde spaventose l'attentato avvenuto stamattina a Buccinasco a Paolo Salvaggio, 60enne importante nome del narcot… - infoitinterno : Esecuzione in strada a Buccinasco, l’agguato mafioso in pieno giorno: freddato il broker Paolo Salvaggio -