Bebe Vio mette in imbarazzo Fabio Fazio | la reazione in diretta

(Di lunedì 11 ottobre 2021) La battuta diVio a Che Tempo Che Fa ha messo non poco in, cosa ha detto la campionessa e come ha reagito il conduttore È… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Campionessa paralimpica, emblema di uno sport e di un movimento che educa ad affrontare ogni prova senza scivolare nel culto della performance,non si è risparmiata in questa domenica ottobrina. Ospite al Festival dello Sport , a Trento, in serata ha partecipato a Che tempo che fa , rispondendo alle domande del conduttore Fabio Fazio ...Piccolo imbarazzo a Che Tempo Che Fa , il programma di Rai 3 condotto da Fabio Fazio . Tutta 'colpa' di. Nella puntata del 10 ottobre l'atleta paralimpica ha raccontato tutte emozioni delle Paralimpiadi di Tokyo 2021.è infatti riuscita nell'ennesima impresa di portare a casa l'oro ...La battuta di Bebe Vio a Che Tempo Che Fa ha messo non poco in imbarazzo Fabio Fazio, cosa ha detto la campionessa e come ha reagito il conduttore.La campionessa paralimpica, Bebe Vio, è stata ospite di Che tempo che fa: ha svelato i suoi progetti, i sogni e ripercorso le settimane che hanno preceduto le Olimpiadi ...