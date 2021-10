Attacco hacker al sito del ministero della Giustizia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un Attacco informatico, all`origine dei problemi del sito del ministero della Giustizia che negli ultimi giorni è risultato a tratti irraggiungibile e che ora è funzionante. Lo riferisce il sito del dicastero di via Arenula. "Da venerdì, infatti, sono state riscontrate anomalie riconducibili ad un Attacco DDOS applicativo, attualmente mitigato, di tipo "resource corruption".L`obiettivo di questa tipologia di Attacco è la saturazione delle risorse elaborative computazionali necessarie all`erogazione del servizio applicativo. Tale tipologia di Attacco presenta elementi di complessità superiori ai più comuni attacchi DDOS di natura volumetrica, il cui obiettivo è saturare le risorse di connettività necessarie a rendere fruibile il ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 11 ottobre 2021) Uninformatico, all`origine dei problemi deldelche negli ultimi giorni è risultato a tratti irraggiungibile e che ora è funzionante. Lo riferisce ildel dicastero di via Arenula. "Da venerdì, infatti, sono state riscontrate anomalie riconducibili ad unDDOS applicativo, attualmente mitigato, di tipo "resource corruption".L`obiettivo di questa tipologia diè la saturazione delle risorse elaborative computazionali necessarie all`erogazione del servizio applicativo. Tale tipologia dipresenta elementi di complessità superiori ai più comuni attacchi DDOS di natura volumetrica, il cui obiettivo è saturare le risorse di connettività necessarie a rendere fruibile il ...

