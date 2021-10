Attacco hacker al sito Cgil: “Irraggiungibile a più riprese da sabato. Incursioni iniziate in contemporanea all’azione contro la sede” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il sito web della Cgil è Irraggiungibile dal mattino di lunedì per un Attacco hacker. “Si tratta – spiegano dal sindacato in una nota pubblicata sul sito Collettiva.it – di un’azione informatica di disturbo, volontaria e strutturata, con la tipologia di fenomeno informatico malevolo denominato “Attacco DDoS” (Denial-of-service attack)”: un fenomeno che si è ripetuto “in più riprese a partire da sabato scorso ed è ancora in essere”. “Gli attacchi informatici – afferma la Cgil – sono senza volto, ma in questo caso la firma in calce è così evidente che chiunque potrà intuirne la matrice”: infatti, “i tentativi (parzialmente respinti) di incursione informatica sono partiti contemporaneamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ilweb delladal mattino di lunedì per un. “Si tratta – spiegano dal sindacato in una nota pubblicata sulCollettiva.it – di un’azione informatica di disturbo, volontaria e strutturata, con la tipologia di fenomeno informatico malevolo denominato “DDoS” (Denial-of-service attack)”: un fenomeno che si è ripetuto “in piùa partire dascorso ed è ancora in essere”. “Gli attacchi informatici – afferma la– sono senza volto, ma in questo caso la firma in calce è così evidente che chiunque potrà intuirne la matrice”: infatti, “i tentativi (parzialmente respinti) di incursione informatica sono partitimente ...

