Ascolti tv 10 ottobre 2021: la Francia batte la Spagna e stravince in Auditel. Poi Fazio

Ascolti tv: la partita di Rai1 davanti allo show di Canale5 e al talk show di Rai3 Con l'Italia nel pomeriggio per la finalina, la serata tv di Rai1 ha visto la finale di Nations League tra Francia e Spagna, vinta dai transalpini per 2 a 1 tra le polemiche, che ha registrato il 22,9% di share media e 5,416 milioni di tifosi collegati. Settimana scorsa la terza puntata della fiction I bastardi di Pizzofalcone aveva raccolto il 19,13% e 3,9 milioni. Seconda posizione per Scherzi a parte su Canale5 al 15,2% e 2,932 milioni di telespettatori. Sette giorni fa lo show con Enrico Papi aveva portato a casa il 14,43% e 2,914 milioni. Chiude il podio ancora una volta Che tempo che fa su Rai3 con l'11,5% e 2,790 milioni di contatti. Domenica scorsa il talk show di Fabio Fazio aveva fatto il 9,81% e 2,2 milioni.

