Ad Amici 21 l’arroganza incomprensibile di Flaza che non chiede scusa e se ne vuole andare

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo la filippica di Maria de Filippi, che è stata persino fin troppo tenera, rispetto a quello che si è visto in studio ( e si è visto pochissimo a giudicare da quello mostrato successivamente nel post puntata) ci si aspettavano solo delle scuse, testa bassa e umiltà. Quello che abbiamo invece visto dopo la puntata di21 di oggi è stata tanta arroganza, tanta maleducazione, tanta presunzione. Tutto questo è stato un atteggiamento davveroda parte diche è rientrata in casetta sbuffando e sbattendo le porte, manco fosse a casa sua, e non ha neppure ripensato alle parole di Lorella Cuccarini, a quelle di Maria, o al fatto che la sua maglia fosse stata sospesa e che quindi rischiasse di uscire. In pochi minuti ha vomitato una serie di cose sulla produzione di21 accusandoli di averli ...