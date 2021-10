“What happened, Brittany Murphy?”: un documentario fa luce sulla morte dell’attrice (Di domenica 10 ottobre 2021) Scomparsa nel 2009, per cause che vennero definite accidentali, l’attrice è stata protagonista di diverse teorie. Alcune puntano a Hollywood, altre al governo degli Stati Uniti, altre ancora al marito, morto cinque mesi dopo di lei. Il primo fu il padre. Angelo Bertolotti, quando la figlia morì, liquidò l’ipotesi di un incidente casuale. Brittany Murphy, trovata senza vita nella propria vasca da bagno il 20 dicembre 2009, non sarebbe morta per le ripercussioni di una polmonite, aggravata da una forte anemia e da una dose eccessiva di farmaci. Sarebbe stata uccisa. Avvelenata, ha sostenuto l’uomo, le cui parole riecheggiano in parte nel trailer di What happened, Brittany Murphy?. Nata nel 1977, Brittany diventò una stella nascente del cinema negli anni ’90, dopo il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 ottobre 2021) Scomparsa nel 2009, per cause che vennero definite accidentali, l’attrice è stata protagonista di diverse teorie. Alcune puntano a Hollywood, altre al governo degli Stati Uniti, altre ancora al marito, morto cinque mesi dopo di lei. Il primo fu il padre. Angelo Bertolotti, quando la figlia morì, liquidò l’ipotesi di un incidente casuale., trovata senza vita nella propria vasca da bagno il 20 dicembre 2009, non sarebbe morta per le ripercussioni di una polmonite, aggravata da una forte anemia e da una dose eccessiva di farmaci. Sarebbe stata uccisa. Avvelenata, ha sostenuto l’uomo, le cui parole riecheggiano in parte nel trailer di?. Nata nel 1977,diventò una stella nascente del cinema negli anni ’90, dopo il ...

