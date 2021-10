Stefania Orlando e il desiderio di un figlio: “Vero, ma non è il momento” (Di domenica 10 ottobre 2021) Un sogno, quello di Stefania Orlando, che è maturato con il tempo. La conduttrice è stata una delle gradite protagoniste della puntata del 10 ottobre di Da noi… A ruota libera di Francesca Fialdini, per un’intervista a cuore aperto nella quale ha anche parlato della possibilità di avviare le pratiche per l‘affido di un ragazzo adolescente e della sua esperienza come concorrente a Tale e Quale Show, nel quale si sta emozionando e sta facendo emozionare il pubblico. Stefania Orlando, il desiderio di essere madre La conduttrice è stata una delle concorrenti più apprezzate dell’edizione del Grande Fratello Vip 2020 ed è stato proprio in Casa che ha sviluppato un istinto materno che non sapeva nemmeno di avere: “Ho fatto un’intervista in cui ho parlato a voce alta. Ho espresso questa cosa ed è ... Leggi su dilei (Di domenica 10 ottobre 2021) Un sogno, quello di, che è maturato con il tempo. La conduttrice è stata una delle gradite protagoniste della puntata del 10 ottobre di Da noi… A ruota libera di Francesca Fialdini, per un’intervista a cuore aperto nella quale ha anche parlato della possibilità di avviare le pratiche per l‘affido di un ragazzo adolescente e della sua esperienza come concorrente a Tale e Quale Show, nel quale si sta emozionando e sta facendo emozionare il pubblico., ildi essere madre La conduttrice è stata una delle concorrenti più apprezzate dell’edizione del Grande Fratello Vip 2020 ed è stato proprio in Casa che ha sviluppato un istinto materno che non sapeva nemmeno di avere: “Ho fatto un’intervista in cui ho parlato a voce alta. Ho espresso questa cosa ed è ...

Advertising

taleequaleshow : Molti applausi per @stefyorlando ma per un soffio non è riuscita a vincere la serata. Guarda l'esibizione su RaiPla… - basicbitcx : RT @biasbowie02: La presenza di Stefania Orlando semplicemente mandando in top trend quattro programmi rai diversi in meno di una settimana… - IaiaLovesParis : RT @biasbowie02: La presenza di Stefania Orlando semplicemente mandando in top trend quattro programmi rai diversi in meno di una settimana… - Sarx88 : Dev'essere brutto avere una carriera come Stefania Orlando È tipo in un limbo, è nota ma non famosa, non è riuscit… - GiannijStinson5 : RT @biasbowie02: La presenza di Stefania Orlando semplicemente mandando in top trend quattro programmi rai diversi in meno di una settimana… -