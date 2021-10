Spagna-Francia 1-2 | Oyarzabal | “Grande partita | loro superiori | questo è il calcio”

(Di domenica 10 ottobre 2021) “Abbiamo fatto unama purtroppo laè stata superiore. Ilè così, bisogna guardare avanti. Mondiale? La squadra è preparata per le qualificazioni, non sarà facile ma siamo pronti”. Lo ha detto l’attaccante basco Mikel, autore del primo e inutile gol dellanella finale persa 2-1 contro lain Nations League, ai microfoni della Rai commentando la sfida. SportFace.

Advertising

monicabertini : Gran finale di Nations League, chi vincerà tra #Spagna e #Francia?Gli @Azzurri ce la faranno ad accomodarsi sul gra… - Eurosport_IT : LA FRANCIA VINCE LA NATIONS LEAGUE! ?????? Battuta la Spagna 2-1 grazie alle reti di Benzema e Mbappé che ribaltano i… - SkySport : SPAGNA-FRANCIA 1-2 Risultato finale ? ? #Oyarzabal (64') ? #Benzema (66') ? #Mbappé (80') ? ? LA FRANCIA VINCE LA N… - Salvato95551627 : RT @mirkocalemme: Gara equilibrata, secondo tempo bellissimo. La Francia ha dei mostri, la Spagna un bel futuro. Mi piace ricordare che l'I… - pasqualetaranti : RT @Edorsi53: In rimonta come tre giorni fa, la #Francia conquista la #NationsLeague. Battuta la #Spagna dalla premiata coppia #Benzema #Mb… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna Francia

Mikel Oyarzabal, fantasista della, ha parlato al termine della finale di Nations League persa contro laMikel Oyarzabal, fantasista della, ha parlato al termine della finale di Nations League persa contro la. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport. "È stata una grande ...ko,campione. ...Mikel Oyarzabal esprime tutto il suo rammarico per la sconfitta patita nella sfida tra Spagna e Francia, nonostante il gol messo a segno ...Proteste e check del VAR per il secondo goal della Francia firmato Mbappé: il francese, apparentemente oltre a Eric Garcia, era in gioco, ecco perché.