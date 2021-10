Scontri al corteo No pass, Azzolina: “No alla violenza” (Di domenica 10 ottobre 2021) ROMA – “Una cosa è manifestare pacificamente per le proprie idee, un’altra essere protagonisti di queste scene. Lo dissi già una volta e lo ripeto: no alla violenza”. Lo scrive su Twitter Lucia Azzolina (foto), portavoce del M5S alla Camera dei deputati ed ex Ministra dell’Istruzione, in merito agli Scontri verificatisi ieri a Roma durante il corteo No pass, con la sede della Cgil che è stata presa d’assalto. “Spero che tutte le forze politiche condannino all’unanimità queste scene”, aggiunge poi su Facebook la parlamentare pentastellata pubblicando un filmato che mostra l’attacco al sindacato perpetrato da alcuni manifestanti. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 10 ottobre 2021) ROMA – “Una cosa è manifestare pacificamente per le proprie idee, un’altra essere protagonisti di queste scene. Lo dissi già una volta e lo ripeto: no”. Lo scrive su Twitter Lucia(foto), portavoce del M5SCamera dei deputati ed ex Ministra dell’Istruzione, in merito agliverificatisi ieri a Roma durante ilNo, con la sede della Cgil che è stata presa d’assalto. “Spero che tutte le forze politiche condannino all’unanimità queste scene”, aggiunge poi su Facebook la parlamentare pentastellata pubblicando un filmato che mostra l’attacco al sindacato perpetrato da alcuni manifestanti. L'articolo L'Opinionista.

