“Scherzi a parte” | ospiti e anticipazioni

(Di domenica 10 ottobre 2021) Domenica 10 ottobre in prima serata su Canale 5 quinto appuntamento con “”, il programma più irriverente della televisione condotto da Enrico Papi. Questa settimana gliin studio sono: l’attrice Eleonora Giorgi con il figlio Paolo Ciavarro, il cantante Red Canzian,la showgirl Antonella Elia e il cantante Memo Remigi. Inoltre, andrà in onda un imperdibile scherzo a Federica Pellegrini. Non mancherà lo scherzo in diretta realizzato in prima persona da Enrico Papi con il coinvolgimento degliin studio. Gli, curati dagli autori Fabrizio Montagner, Andrea Marchi e Charlie Tango, sono personalizzati ad hoc per ogni vip preso di mira. Ai telespettatori vengono inoltre mostrati alcuni passaggi preliminari che precedono la realizzazione dello scherzo. Segui ...