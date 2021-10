Sangue sui muri | computer distrutti | quadri rotti | la sede della Cgil devastata vista da dentro

(Di domenica 10 ottobre 2021) AGI - Quello che salta subito all'occhio sono le tracce di. Macchiano le pareti, gli stipiti delle porte, i libri gettati per terra, il marmo che lastrica l'ingressonazionale. Si allungano sui corridoi, sembrano tracciare un percorso: quello dell'assalto al principale sindacato italiano compiuto ieri pomeriggio da gruppi neofascisti. “La polizia di ha detto che probabilmente nella furia si sono fatti male coi vetri o con le schegge di legno. Questo è il mio ufficio, ilè ovunque”, racconta un dipendente. La sua scrivania è una delle prime in una stanza subito a destra dopo l'ingresso in serpentino. Per terra, tra le gocce dicoagulato, libri, macchine fotocopiatrici sfondate dai calci, vetriche ancora ...

AGI - Agenzia Italia

AGI - Quello che salta subito all'occhio sono le tracce di sangue. Macchiano le pareti, gli stipiti delle porte, i libri gettati per terra, il marmo che lastrica l'ingresso della sede nazionale della Cgil. Si allungano...