Sacchi: “Scudetto? Inter dà qualche sicurezza in più, il Milan gioca meglio” (Di domenica 10 ottobre 2021) Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni durante un suo Intervento al 'Festival dello Sport' a Trento Leggi su pianetamilan (Di domenica 10 ottobre 2021) Arrigo, ex allenatore del, ha rilasciato delle dichiarazioni durante un suovento al 'Festival dello Sport' a Trento

Advertising

infoitsport : Lippi: «Inter tra le 3 favorite per lo scudetto ma occhio alla Juventus». Sacchi precisa - Milan___13 : RT @MilanNewsit: Sacchi: 'Scudetto? Il Milan gioca meglio delle altre. Pioli ha dato un'identità alla squadra' - PianetaMilan : #Sacchi : ' #Scudetto ? @Inter dà qualche sicurezza in più, il @acmilan gioca meglio' #ACMilan #Milan #SempreMilan… - AndreaInterNews : RT @internewsit: Lippi: «Inter tra le 3 favorite per lo scudetto ma occhio alla Juventus». Sacchi precisa - - internewsit : Lippi: «Inter tra le 3 favorite per lo scudetto ma occhio alla Juventus». Sacchi precisa - -