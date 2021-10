Quando il Nobel Parisi impedì a Ratzinger di parlare alla Sapienza (Di domenica 10 ottobre 2021) Il conferimento del premio Nobel per la Fisica 2021 a Giorgio Parisi, per le sue ricerche sui sistemi complessi, ha portato in auge un episodio disdicevole per il cursus honorem del fisico teorico dell’Università Sapienza di Roma. In molti, infatti, non hanno dimenticato Quando il premio Nobel Parisi contestava il diritto di papa Ratzinger di parlare alla Sapienza. Parisi, in particolare, non si limitò, insieme ad altri 67 docenti, ad appellarsi al Rettore per negare a Benedetto XVI di prendere parte all’inaugurazione dell’Anno accademico 2008, ma intervistato all’Unità ribadiva che Ratzinger era ospite sgradito, perché con le sue prese di posizione contro l’evoluzionismo aveva rotto ... Leggi su formiche (Di domenica 10 ottobre 2021) Il conferimento del premioper la Fisica 2021 a Giorgio, per le sue ricerche sui sistemi complessi, ha portato in auge un episodio disdicevole per il cursus honorem del fisico teorico dell’Universitàdi Roma. In molti, infatti, non hanno dimenticatoil premiocontestava il diritto di papadi, in particolare, non si limitò, insieme ad altri 67 docenti, ad appellarsi al Rettore per negare a Benedetto XVI di prendere parte all’inaugurazione dell’Anno accademico 2008, ma intervistato all’Unità ribadiva cheera ospite sgradito, perché con le sue prese di posizione contro l’evoluzionismo aveva rotto ...

