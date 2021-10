Luis Enrique | “Prestazione che ci aiuta a crescere Il gol di Mbappé? Non voglio cadere nella trappola”

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Il CT della Spagna,, ha parlato dopo la sconfitta in Nations League contro la Francia. Queste le sue parole: “La Spagna giocherà sempre la sua partita, noi possiamo essere superiori o inferiori, ma abbiamo la nostra identità. Sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto negli ultimi giorni. Non sono bravo a dare dei voti. Sono contento per aver visto tutti questi tifosi, è chiaro che disputeremo due partite fondamentali per le qualificazioni, vorrei vedere questo boato ancora una volta”. Cosa ha detto ai suoi giocatori?“Non ci siamo detti niente di che, abbiamo parlato dell’arbitro, della partita, del secondo gol. Siamo molto orgogliosi del secondo posto”. Quanto valgono queste prestazioni?“Busquets è stato votato miglior giocatore del torneo, è un giocatore importante e ha dei valori sia dentro che fuori dal campo, ci dà serenità e ...

Commenta per primo Il tecnico della Spagnaha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta nella finale di Nations League, in seguito al 2 - 1 contro la Francia: 'Abbiamo giocato contro i migliori al mondo, i campioni del Mondo. ...: "Loro favoriti, come lo era l'Italia..." Francia - Belgio e la rivalità 'giovane'. Deschamps: "Il passato non si cambia". Martinez: "Più forti che in quel 2018" Nations League, Belgio - ...I campioni del Mondo hanno battuto la Spagna 2-1, in una bella finale a San Siro, soprattutto nell’ultima mezz’ora. Mbappè fallisce un gol al 77' ma si rifà all’80’, quando scarta anche Simon e insacc ..."Oggi non mi è mancato niente, è stato un peccato perché appena fatto gol c'è stata la grande giocata di Benzema. È l'unico rammarico che abbiamo. Non ci manca niente, ci manca solo avere la stessa fi ...