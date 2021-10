Laura Torrisi a Verissimo racconta la sua malattia: “Entro ed esco dalla sala operatoria” (Di domenica 10 ottobre 2021) Nella puntata di sabato 9 ottobre, Silvia Toffanin ha ospitato nel salotto di Verissimo, Laura Torrisi, l'attrice di origini siciliane, che ha iniziato la sua carriera dopo la partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello. L'ex gieffina recentemente ha pubblicato il suo primo libro dal titolo P.S. Scrivimi sempre, nel quale ha raccontato un periodo difficile della sua vita, quello in cui ha dovuto affrontare l'endometriosi, una malattia cronica che colpisce le donne e che può essere invalidante. La malattia diagnosticata nel 2009 Laura Torrisi, molto emozionata, ha raccontato gli inizi della malattia, nel 2009, quando aveva 29 anni ed era fidanzata con Leonardo Pieraccioni, conosciuto sul set del suo primo ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 10 ottobre 2021) Nella puntata di sabato 9 ottobre, Silvia Toffanin ha ospitato nel salotto di, l'attrice di origini siciliane, che ha iniziato la sua carriera dopo la partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello. L'ex gieffina recentemente ha pubblicato il suo primo libro dal titolo P.S. Scrivimi sempre, nel quale hato un periodo difficile della sua vita, quello in cui ha dovuto affrontare l'endometriosi, unacronica che colpisce le donne e che può essere invalidante. Ladiagnosticata nel 2009, molto emozionata, hato gli inizi della, nel 2009, quando aveva 29 anni ed era fidanzata con Leonardo Pieraccioni, conosciuto sul set del suo primo ...

