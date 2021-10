Interpello 4 supplenti A040 al 30/06 e 31/08, domande entro 14 ottobre (Di domenica 10 ottobre 2021) Interpello nazionale per supplenza fino al 30/06/2022 e 31/08/2022 Classe di concorso A040 SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE – Scuola Secondaria di secondo grado L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 10 ottobre 2021)nazionale per supplenza fino al 30/06/2022 e 31/08/2022 Classe di concorsoSCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE – Scuola Secondaria di secondo grado L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Interpello 4 supplenti A040 al 30/06 e 31/08, domande entro 14 ottobre - ProDocente : Interpello 4 supplenti per scuola superiore di Belluno, scadenza 7 ottobre - ProDocente : Interpello 4 supplenti per scuola superiore di Belluno, scadenza 7 ottobre - orizzontescuola : Interpello 4 supplenti per scuola superiore di Belluno, scadenza 7 ottobre - ProDocente : Interpello supplenti A040 e A027 scuola Acquapendente (VT), scadenza 8 ottobre -