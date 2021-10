Gregorio Paltrinieri | «A Tokyo sono cresciuto | ora punto a Parigi»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 10 ottobre 2021) «Questa esperienza mi ha fatto capire quanta testa serva per superare i momenti di crisi e vincere». Gregorio Paltrinieri esce più forte dall’estate più difficile. Il nuotatore di Carpi, primo italiano a vincere in piscina e in acque libere, ha ottenuto l’argento negli 800 metri e il bronzo nella 10 chilometri di fondo. Arrivata a Tokyo con la speranza di ben altro, tre medaglie d’oro, certamente tre podi. Quelle arrivate sono le medaglie della motivazione nate dopo la mononucleosi per che ha fermato la preparazione di SuperGreg.