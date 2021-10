Elezioni comunali 2021, seggi aperti in Sardegna in 98 città (Di domenica 10 ottobre 2021) seggi aperti dalle 7 di questa mattina in 98 Comuni della Sardegna per le Elezioni amministrative. Oggi si vota sino alle 23; domani, lunedì 11 ottobre, seggi aperti dalle 7 alle 15. Tre centri – Capoterra, Carbonia e Olbia – superano i 15mila abitanti, in 35 c’è un solo candidato sindaco, che dovrà superare il 50% dei votanti per essere eletto, in altri 4 Comuni (Gonnoscodina, Seneghe, Sorgono e Zerfaliu) non sono state presentate liste, quindi saranno commissariati. Nessun ballottaggio per Olbia (Gallura, poco più di 59mila abitanti), dove si presentano due candidati: il sindaco uscente, Settimo Nizzi, per il centrodestra e con 6 liste, e Augusto Navona, sostenuto da centrosinistra e M5S e con 8 liste. A Carbonia, nel Sulcis, cittadina mineraria di oltre 26 mila abitanti, il ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 10 ottobre 2021)dalle 7 di questa mattina in 98 Comuni dellaper leamministrative. Oggi si vota sino alle 23; domani, lunedì 11 ottobre,dalle 7 alle 15. Tre centri – Capoterra, Carbonia e Olbia – superano i 15mila abitanti, in 35 c’è un solo candidato sindaco, che dovrà superare il 50% dei votanti per essere eletto, in altri 4 Comuni (Gonnoscodina, Seneghe, Sorgono e Zerfaliu) non sono state presentate liste, quindi saranno commissariati. Nessun ballottaggio per Olbia (Gallura, poco più di 59mila abitanti), dove si presentano due candidati: il sindaco uscente, Settimo Nizzi, per il centrodestra e con 6 liste, e Augusto Navona, sostenuto da centrosinistra e M5S e con 8 liste. A Carbonia, nel Sulcis, cittadina mineraria di oltre 26 mila abitanti, il ...

