Donnarumma | arriva la conferma | “Totalmente inaccettabile”

(Di domenica 10 ottobre 2021) L’Italia ha battuto 2-1 il Belgio conquistando il 3 posto nella Nations League. A far discutere però sono ancora i fischi ati durante la semifinale, sulla vicenda è intervenuto Xavier Jacobelli. Oggi il numero uno azzurro ha giocato con la fascia da capitano e dal pubblico sugli spalti sonoti solo applausi per lui.Jacobelli Fischi a Milano, applausi a Torino, il motivo è legato al passaggio del portiere dal Milan al PSG a parametro 0. Su, Jacobelli, direttore di Tuttosport ha parlato a Tutti Convocati’ su ‘Radio 24, queste le sue parole: “I fischi asonoinaccettabili. Li ho trovati completamente fuori luogo. È una questione di civiltà, non esiste proprio. Se vuoi fischiare Gigio lo ...

Come ottima è la condizione di, capitano contro il Belgio: per lui gli applausi e l'... Tielemans cerca di controllare la situazione ma la pallaa Barella, che si coordina e con un ...Il gol del Belgiosu un capovolgimento di fronte. Charles De Ketelaere , ventenne centrocampista del Bruges, si trova a tu per tu con il nuovo capitano azzurro.lo affronta con le ...Affronta l'avversario a gambe aperte e viene infilato dal tocco di piatto L’errore imperdonabile di Donnarumma, prende gol sotto le gambe come un dilettante La rete del 2-1 del Belgio arriva in contro ...Poi la partita è cominciata, non è mancato un pizzico (bello grande) di fortuna a Gigio, considerando le due traverse e il palo su cui si è andato a stampare il Belgio. Perché se la ricorderà a lungo, ...