Coppa Agostoni 2021 lunedì 11 ottobre | percorso e modifiche alla viabilità a Lissone

Advertising

sarahross71 : RT @ViaggiaBrianza: Si corre domani la 74esima edizione della Coppa Agostoni (Giro delle Brianze) di ciclismo, con partenza e arrivo da Lis… - falbrav1 : RT @ViaggiaBrianza: Si corre domani la 74esima edizione della Coppa Agostoni (Giro delle Brianze) di ciclismo, con partenza e arrivo da Lis… - IBdailyblog : ?? 1?7? ottobre, la @EoloKometaTeam disputerà la sua ultima corsa della stagione 2021, la #VenetoClassic ????????? con… - IBdailyblog : ?? 1?3? ottobre, la @EoloKometaTeam correrà il #GiroDelVeneto ????????? con @vincenalban @davide_bais @fettererik… - ViaggiaBrianza : Si corre domani la 74esima edizione della Coppa Agostoni (Giro delle Brianze) di ciclismo, con partenza e arrivo da… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Agostoni

Sarà sfida tra attaccanti e velocisti resistenti, dunque. Come detto non mancano le stelle. Ci proverà sicuramente Matteo Trentin (UAE Emirates), un po' deluso da un finale di stagione non eccezionale.L'ultimo italiano ad aggiudicarsi laè stato Gianni Moscon nel 2018. Molti i nomi importanti al via dellatra cui Chris Froome , Gianni Moscon e Rui Costa . Saranno 19 ...Tutto pronto per la Coppa Agostoni 2021 (74sima edizione) che quest’anno chiude il Trittico Lombardo dopo la Coppa Bernocchi vinta dal fenomeno belga Remco Evenepoel e la Tre Valli Varesine vinta da A ...180 chilometri attraverso la Brianza, gran finale nel circuito cittadino. Le informazioni sulla viabilità cittadina ...