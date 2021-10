Classifica Motocross Mondiale MXGP 2021: Herlings in testa, +3 su Febvre e +5 su Gajser. Cairoli 5° (Di domenica 10 ottobre 2021) Classifica Mondiale MXGP Motocross 2021 Pos Nr Rider Nat. Bike Total MFR GBR ITA NED CZE BEL LAT TUR TUR SAR GER FRA ESP TRE TRE TRE ITA ITA 1 84 Herlings, J. NED KTM 435 18-22 20-18 15-25 25-0 – – 25-16 25-18 25-22 25-22 25-25 22-20 – – – – – – – – – – – – – – 2 3 Febvre, Romain FRA KAW 432 22-15 14-22 25-9 18-18 20-11 22-25 16-20 18-18 18-16 20-20 18-22 – – – – – – – – – – – – – – 3 243 Gajser, Tim SLO HON 430 25-25 18-25 16-15 20-22 22-6 14-18 22-22 15-25 20-25 2-13 20-25 – – – – – – – – – – – – – – 4 61 Prado, Jorge ESP KTM 389 12-13 22-14 22-14 15-20 25-20 15-20 18-25 22-20 0-18 22-22 25-0 – – – – – – – – – – – – – –5 222 Cairoli, A. ITA KTM 369 20-0 25-20 20-20 13-25 15-25 20-14 20-15 16-16 22-20 – – 16-11 – – – – – – – – – – – – ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021)Pos Nr Rider Nat. Bike Total MFR GBR ITA NED CZE BEL LAT TUR TUR SAR GER FRA ESP TRE TRE TRE ITA ITA 1 84, J. NED KTM 435 18-22 20-18 15-25 25-0 – – 25-16 25-18 25-22 25-22 25-25 22-20 – – – – – – – – – – – – – – 2 3, Romain FRA KAW 432 22-15 14-22 25-9 18-18 20-11 22-25 16-20 18-18 18-16 20-20 18-22 – – – – – – – – – – – – – – 3 243, Tim SLO HON 430 25-25 18-25 16-15 20-22 22-6 14-18 22-22 15-25 20-25 2-13 20-25 – – – – – – – – – – – – – – 4 61 Prado, Jorge ESP KTM 389 12-13 22-14 22-14 15-20 25-20 15-20 18-25 22-20 0-18 22-22 25-0 – – – – – – – – – – – – – –5 222, A. ITA KTM 369 20-0 25-20 20-20 13-25 15-25 20-14 20-15 16-16 22-20 – – 16-11 – – – – – – – – – – – – ...

