Barcellona | Xavi apre alla panchina | “Aperto a qualsiasi opzione”

(Di domenica 10 ottobre 2021) Con Ronald Koeman più in bilico che mai,è il primo nome sulla lista delin vista di una eventuale successione. L’ex regista blaugrana, oraguida dell’Al Sadd in Qatar, non ha smentito le voci che lo vorrebbero quale possibile successore di Ronald Koeman, sempre più in difficoltà. “Ogni offerta va valutata e poi si prende una decisione – ha risposto a domanda specificaall’emittente Tve -. Non so dove mi porterà il futuro, ma sono”. SportFace.

DOHA (Qatar) - Xavi apre la porta a un possibile ritorno al Barcellona, questa volta in veste di allenatore. L'ex regista blaugrana, ora alla guida dell'Al Sadd in Qatar, non ha smentito le voci che lo vorrebbero quale possibile successore di Ronald Koeman, sempre più in difficoltà. "Ogni offerta va valutata e poi si prende una decisione. Non so dove mi porterà il futuro, ma sono aperto a qualsiasi opzione". Ai microfoni dell'emittente televisiva madrilena Tve, Xav ...