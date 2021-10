Assalto alla sede Cgil, Conte: “Invito Meloni e Salvini a non alimentare ambiguità. Forza Nuova va sciolta” (Di domenica 10 ottobre 2021) “Non possiamo accettare che nel nostro Paese ci siano azioni e aggressioni di questo tipo. Ritengo che Forza Nuova venga sciolta. Questa notte c’è stata una Nuova aggressione al Policlinico Umberto I e per questo aderiremo alla manifestazione di sabato prossimo. Ribadiremo che nonostante l’emergenza che la dialettica democratica è più viva che mai”. Così il capo politico del M5s, Giuseppe Conte, uscendo dalla sede della Cgil a Roma. “La ministra Lamorgese non si sottrarrà a chiarire in Parlamento. L’atteggiamento di alcune forze politiche mi sembra che sia uno sviamento da quello che è il problema e cioè le aggressioni che ci sono state – ha continuato -. Mi aspetto che sabato partecipino anche Salvini e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) “Non possiamo accettare che nel nostro Paese ci siano azioni e aggressioni di questo tipo. Ritengo chevenga. Questa notte c’è stata unaaggressione al Policlinico Umberto I e per questo aderiremomanifestazione di sabato prossimo. Ribadiremo che nonostante l’emergenza che la dialettica democratica è più viva che mai”. Così il capo politico del M5s, Giuseppe, uscendo ddellaa Roma. “La ministra Lamorgese non si sottrarrà a chiarire in Parlamento. L’atteggiamento di alcune forze politiche mi sembra che sia uno sviamento da quello che è il problema e cioè le aggressioni che ci sono state – ha continuato -. Mi aspetto che sabato partecipino anchee ...

