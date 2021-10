Assalto a Cgil, Salvini: “Lega non sarà in piazza il 16 ottobre” (Di domenica 10 ottobre 2021) “Noi saremo nei gazebo della Lega, non in piazza” non andremo alla manifestazione che “la sinistra organizza nel giorno del silenzio elettorale, prima dei ballottaggi”. Lo dice Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook, riferendosi alla manifestazione convocata dai sindacati sabato 16 ottobre, dopo l’Assalto alla sede della Cgil di Roma di ieri sera. Sul caso Morisi “si va verso l’archiviazione, non è successo nulla, ci sono stati dieci giorni, su questa vicenda, ora ci sono dieci giorni di antifascismo, in vista dei ballottaggi”. “Sono rimasto impressionato da piazza del Popolo, c’era una mare di gente” ha detto a proposito della manifestazione no green pass di ieri a Roma: “Non togliamo il diritto di vivere, criticare a milioni di italiani, ce ne sono 8 ... Leggi su italiasera (Di domenica 10 ottobre 2021) “Noi saremo nei gazebo della, non in” non andremo alla manifestazione che “la sinistra organizza nel giorno del silenzio elettorale, prima dei ballottaggi”. Lo dice Matteo, nel corso di una diretta Facebook, riferendosi alla manifestazione convocata dai sindacati sabato 16, dopo l’alla sede delladi Roma di ieri sera. Sul caso Morisi “si va verso l’archiviazione, non è successo nulla, ci sono stati dieci giorni, su questa vicenda, ora ci sono dieci giorni di antifascismo, in vista dei ballottaggi”. “Sono rimasto impressionato dadel Popolo, c’era una mare di gente” ha detto a proposito della manifestazione no green pass di ieri a Roma: “Non togliamo il diritto di vivere, criticare a milioni di italiani, ce ne sono 8 ...

