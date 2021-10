Aprilia, ingente quantitativo di cocaina in casa: nei guai un 44enne (Di domenica 10 ottobre 2021) Nascondeva in casa un ingente quantitativo di droga, ben 57 grammi di cocaina. E’ per questo che ieri, sabato 9 ottobre, ad Aprilia i Carabinieri del Norm del Locale Reparto Territoriale, impegnati nei servizi per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 44enne del posto. Nascondeva in casa oltre 50 grammi di cocaina L’uomo, un 44enne di Aprilia, è stato trovato in possesso – nel corso della perquisizione domiciliare – di ben 57 grammi di cocaina. Così il 44enne, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione ed è in attesa della convalida di arresto che si terrà l’11 ottobre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 10 ottobre 2021) Nascondeva inundi droga, ben 57 grammi di. E’ per questo che ieri, sabato 9 ottobre, adi Carabinieri del Norm del Locale Reparto Territoriale, impegnati nei servizi per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato undel posto. Nascondeva inoltre 50 grammi diL’uomo, undi, è stato trovato in possesso – nel corso della perquisizione domiciliare – di ben 57 grammi di. Così il, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione ed è in attesa della convalida di arresto che si terrà l’11 ottobre ...

