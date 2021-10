Wta 1000 Indian Wells 2021, Raducanu subito sconfitta all’esordio: passa Sasnovich in due set (Di sabato 9 ottobre 2021) Delusione Emma Raducanu al Wta 1000 di Indian Wells. Dopo aver vinto gli US Open, la giovanissima britannica ha perso all’esordio al torneo americano contro la bielorussa Sasnovich in due set col punteggio di 6-2 6-4. Secondo turno amaro, dunque, per la diciottenne che ha stupito tutti vincendo da assoluta outsider appena un mese fa l’ultimo Slam stagionale, successo che l’ha portata a diventare un personaggio a tutto tondo trascendendo anche il mondo dello sport. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 ottobre 2021) Delusione Emmaal Wtadi. Dopo aver vinto gli US Open, la giovanissima britannica ha persoal torneo americano contro la bielorussain due set col punteggio di 6-2 6-4. Secondo turno amaro, dunque, per la diciottenne che ha stupito tutti vincendo da assoluta outsider appena un mese fa l’ultimo Slam stagionale, successo che l’ha portata a diventare un personaggio a tutto tondo trascendendo anche il mondo dello sport. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #IndianWells, esordio amaro per Emma #Raducanu: la vincitrice a sorpresa degli ultimi Us Open subito sconfitta - FlexRadioUp : Indian Wells su SuperTennis: Paolini elimina Mertens e vola al 3° turno @PaoliniJasmine - livetennisit : Masters e WTA 1000 Indian Wells: Il programma di Sabato 09 Ottobre 2021. In campo 3 azzurri - flamminiog : RT @oktennis: Una grande Jasmine Paolini ???? batte in rimonta Elise Mertens (tds 14) ???? e vola al terzo turno del WTA 1000 di Indian Wells ??… - zazoomblog : WTA 1000 Indian Wells 2021: una magnifica Jasmine Paolini sconfigge la belga Elise Mertens - #Indian #Wells #2021:… -