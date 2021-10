Volpe - Bruganelli | ancora uno scontro al GF Vip | Con me hai chiuso

(Di sabato 9 ottobre 2021) Non sembra esserci un punto d'incontro tra Soniae Adriana. Tra le due opinioniste del 'Grande Fratello Vip' non è mai corso buon sangue, ma la situazione ha iniziato a peggiorare ...

Advertising

Anna_Re2021 : @GrandeFratello Che pesantezza la Volpe, in certi casi è meglio ignorare! Manco è sua la amica Bruganelli, ma perché se la prende tanto! - marcellamde : l'unica scena del gf che ho guardato il battibecco tra Volpe Bruganelli scioccante ?? per entrambe ma la cattiveria… - Claudio63896415 : Microsoft News - zazoomblog : Sonia Bruganelli litiga con Adriana Volpe: “Questa volta hai esagerato basta!” - #Sonia #Bruganelli #litiga… - infoitcultura : Bruganelli condanna la Volpe e ci va pesante: “Spero così possa lavorare” -

Ultime Notizie dalla rete : Volpe Bruganelli

Leggi Anche Selfie con Magalli, al 'GF Vip' Adrianaattacca Sonia: 'Quella foto ha un significato' Leggi Anche 'Grande Fratello Vip': Nicola, Amedeo e Samy in nomination Nella ...Peccato che dopo questo bellissimo momento si sono riaperte le discussioni tra Adrianae Sonia. Tra le due opinioniste sembra non scorra buon sangue, soprattutto dopo il selfie ...Grande Fratello Vip 6 lite continua tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli dopo la foto con Magalli, nella puntata di venerdì 8 ottobre ...Il meglio (e il peggio) del nuovo appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 in prima serata ...