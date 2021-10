Uomini e Donne, Armando Incarnato messo all’angolo da Jessica e Marika (Di sabato 9 ottobre 2021) Torna a far discutere Armando Incarnato, per il contenuto della nuova puntata di Uomini e Donne che lo vede protagonista di un duro confronto con le conoscenti Marika e Jessica, e non solo. Nell’appuntamento tv in questione, il cavaliere partenopeo ha sfoggiato un look dal capello lungo e liscio che ora fa discutere molto il pubblico tra le critiche più disparate, e come se non bastasse per lui Marika e Jessica gli hanno rifilato un “due di picche” in studio. Questo, dopo un gesto romantico che Armando aveva riservato a Jessica, come mostrato in un rvm mandato in onda dalla regia, che ha mandato su tutte le furie Marika, tanto che quest’ultima ha annunciato di voler chiudere la conoscenza con ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 9 ottobre 2021) Torna a far discutere, per il contenuto della nuova puntata diche lo vede protagonista di un duro confronto con le conoscenti, e non solo. Nell’appuntamento tv in questione, il cavaliere partenopeo ha sfoggiato un look dal capello lungo e liscio che ora fa discutere molto il pubblico tra le critiche più disparate, e come se non bastasse per luigli hanno rifilato un “due di picche” in studio. Questo, dopo un gesto romantico cheaveva riservato a, come mostrato in un rvm mandato in onda dalla regia, che ha mandato su tutte le furie, tanto che quest’ultima ha annunciato di voler chiudere la conoscenza con ...

