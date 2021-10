Una Vita, anticipazioni 10 ottobre: Felipe decide di andare a Cuba. Velasco spinge Genoveva a licenziare Laura (Di sabato 9 ottobre 2021) Una Vita, anticipazioni 10 ottobre: come abbiamo raccontato in un altro articolo, questa settimana e solo questa settimana la telenovela spagnola tornerà di domenica, alle 14:25 circa come poco tempo fa, per via della finale Nations League, in cui giocherà anche l’Italia. Cosa succederà dunque ad Acacias dopodomani? Una Vita, anticipazioni 10 ottobre: Laura accetta la malvagia richiesta di Velasco ai danni di Felipe, ma prima … Vedremo che Laura cederà alla richiesta di Velasco di avvelenare Felipe, che perderà i sensi battendo la testa e dovrà essere ricoverato d’urgenza in ospedale! Finirà in coma e questo non sarà assolutamente nei piani di Genoveva (verrà fatto ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 9 ottobre 2021) Una10: come abbiamo raccontato in un altro articolo, questa settimana e solo questa settimana la telenovela spagnola tornerà di domenica, alle 14:25 circa come poco tempo fa, per via della finale Nations League, in cui giocherà anche l’Italia. Cosa succederà dunque ad Acacias dopodomani? Una10accetta la malvagia richiesta diai danni di, ma prima … Vedremo checederà alla richiesta didi avvelenare, che perderà i sensi battendo la testa e dovrà essere ricoverato d’urgenza in ospedale! Finirà in coma e questo non sarà assolutamente nei piani di(verrà fatto ...

