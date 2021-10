Tu Si Que Vales 2021: Sean Sellek pole dance (video e gallery) (Di sabato 9 ottobre 2021) Nella quarta puntata di Tu Si Que Vales 2021 di stasera, 9 ottobre 2021, abbiamo potuto vedere anche Sean Sellek, un pole dancer su palo sospeso che si è esibito in un numero che solitamente si vede fare alle donne, con evoluzioni ben eseguite, che hanno mostrato forza ed eleganza. Il tutto, con mutadina e calzino luccicante. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. La sua performance ha convinto sia il pubblico, che la giuria. A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione di Sean Sellek nella puntata di Tu Si Que Vales ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 9 ottobre 2021) Nella quarta puntata di Tu Si Quedi stasera, 9 ottobre, abbiamo potuto vedere anche, unr su palo sospeso che si è esibito in un numero che solitamente si vede fare alle donne, con evoluzioni ben eseguite, che hanno mostrato forza ed eleganza. Il tutto, con mutadina e calzino luccicante. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. La sua performance ha convinto sia il pubblico, che la giuria. A seguire ilintegrale della presentazione e dell’esibizione dinella puntata di Tu Si Que...

Advertising

WittyTV : Le sfide per Giulia continuano e questa volta è il turno di una nuova rivincita: la lezione di boxe! Come se la sar… - MediasetPlay : Il sabato sera più amato dagli italiani ?? Oggi, in prima serata su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, no… - achillvsfilm : LA MUSICA DI STAR WARS AU TU SI QUE VALES SIAMO MOLTO IN TEMA - XMH8Y : @v00dkagay TI PREGO NON SAPEVO CHE FOSSE INIZIATO TU SI QUE VALES MI HAI MIGLIORATO LA GIORNATA ADORO QUEL PROGRAMMA - ryuijne : anche io, sto guardando tu si que vales ?? come hai passato la giornata? — mi sono svegliata ho perso tempo nel lett… -