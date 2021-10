Tabellone Masters 1000 Indian Wells 2021 | Medvedev prima testa di serie | al via Berrettini e Sinner

Leggi su sportface

(Di sabato 9 ottobre 2021) Sorteggiato ilprincipale deldi. Daniile Stefanos Tsitsipas sono le prime due teste dinel torneo che non vedrà ai nastri di partenza Djokovic, Nadal e Federer mentre ci sarà Andy Murray. Sono sei gli azzurri ammessi direttamente al main draw. Occhi puntati in particolare su Matteo, sempre più vicino alla qualificazione alle Atp Finals, e Jannik, in lotta con Hurkacz, Ruud e Auger-Aliassime nella Race to Turin. Ecco ilcompleto. RIVIVI LA DIRETTA DEL SORTEGGIOSECONDO TURNO (1) ...