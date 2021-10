Sophie e l’amore: “Sono un pò sfigata”. Ecco cosa rivela ad Alex Belli (Di sabato 9 ottobre 2021) Sophie Codegoni racconta alcune sue storie d’amore finite male all’attore e amico Alex Belli. Ecco le parole dell’Influencer Dopo la puntata di ieri sera, in Casa regna una certa armonia tra i vipponi. In questi ultimi giorni tra scontri e conflitti i concorrenti hanno avuto ancora modo di conoscerli. Alex Belli e Sophie Codegni, questo pomeriggio in giardino si Sono concessi quattro chiacchiere affrontando una tematica che accomuna ogni essere umano: le delusioni d’amore. L’Influencer Sophie ha raccontato all’attore Alex Belli alcuni dettagli delle sue relazioni amorose passate, e nel modo in cui si Sono concluse. Diverse storie d’amore di Sophie si ... Leggi su 361magazine (Di sabato 9 ottobre 2021)Codegoni racconta alcune sue storie d’amore finite male all’attore e amicole parole dell’Influencer Dopo la puntata di ieri sera, in Casa regna una certa armonia tra i vipponi. In questi ultimi giorni tra scontri e conflitti i concorrenti hanno avuto ancora modo di conoscerli.Codegni, questo pomeriggio in giardino siconcessi quattro chiacchiere affrontando una tematica che accomuna ogni essere umano: le delusioni d’amore. L’Influencerha raccontato all’attorealcuni dettagli delle sue relazioni amorose passate, e nel modo in cui siconcluse. Diverse storie d’amore disi ...

