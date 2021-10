Sarno | campo di calcio a 5 intitolato alla memoria di Seid Visin

Leggi su anteprima24

(Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Dal 10 ottobre prossimo il nostro campetto dia 5 porterà il nome di. Terremo vivo il suo ricordo e porteremo avanti le sue battaglie”. L’Atletico Vitalica, squadra dia 5 di, omaggerà così, atleta morto suicida a giugno, a soli venti anni. Nato in Etiopia, era stato adottato da una famiglia di Nocera Inferiore. Ex delle giovanili del Milan, dell’Inter e del Benevento, aveva lasciato il “che conta” ed aveva deciso di indossare la maglietta della società del presidente Nello Gaito. Due anni fa,aveva pubblicato una riflessione sui social in cui denunciava l’aggravarsi del clima di discriminazione in Italia anche nei confronti di chi come lui, italiano a ...