Salernitana, giocatori in scadenza: molto dipenderà dalla salvezza (Di sabato 9 ottobre 2021) Dopo il gol-vittoria contro il Genoa, Milan Djuric, in scadenza nel 2022, è tornato nuovamente centrale all’interno del progetto Salernitana. L’attaccante bosniaco ha espresso più volte il desiderio di continuare il rapporto col club granata e nelle prossime settimane potrebbe arrivare la notizia del rinnovo (probabilmente un biennale). Tra coloro che spingono per una riconferma c’è anche Stefan Strandberg i cui problemi fisici degli ultimi anni hanno messo sull’attenti la società, che gli ha fatto sottoscrivere un contratto annuale anche se con rinnovo automatico al verificarsi di determinate condizioni: finora il norvegese, di cui Castori è un grande estimatore, è stato tra i migliori della squadra. È in scadenza anche Ramzi Aya, il cui rinnovo però è più difficile e non è escluso un suo addio già nel mercato di gennaio. Joel Obi ... Leggi su footdata (Di sabato 9 ottobre 2021) Dopo il gol-vittoria contro il Genoa, Milan Djuric, innel 2022, è tornato nuovamente centrale all’interno del progetto. L’attaccante bosniaco ha espresso più volte il desiderio di continuare il rapporto col club granata e nelle prossime settimane potrebbe arrivare la notizia del rinnovo (probabilmente un biennale). Tra coloro che spingono per una riconferma c’è anche Stefan Strandberg i cui problemi fisici degli ultimi anni hanno messo sull’attenti la società, che gli ha fatto sottoscrivere un contratto annuale anche se con rinnovo automatico al verificarsi di determinate condizioni: finora il norvegese, di cui Castori è un grande estimatore, è stato tra i migliori della squadra. È inanche Ramzi Aya, il cui rinnovo però è più difficile e non è escluso un suo addio già nel mercato di gennaio. Joel Obi ...

