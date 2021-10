Roberto Mancini ha le idee chiare sul vincitore del Pallone d’Oro: le sue parole (Di sabato 9 ottobre 2021) Nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara tra Italia e Belgio, Roberto Mancini ha detto la sua sull’assegnazione del Pallone d’Oro. Il CT della nazionale italiana sceglierebbe Jorginho come prossimo vincitore del titolo. Il centrocampista, quest’anno, ha conquistato da protagonista la Champions League con il Chelsea e l’Europeo con l’Italia. Queste le dichiarazioni del tecnico azzurro, che ha parlato così dei 5 calciatori italiani presenti tra i candidati: “Loro sono lì perché sono bravi, non per merito mio. Per me il Pallone d’Oro lo deve vincere Jorginho, ha vinto di tutto e se lo merita ampiamente. Mi sembrerebbe strano il contrario”. L'articolo proviene da RompiPallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di sabato 9 ottobre 2021) Nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara tra Italia e Belgio,ha detto la sua sull’assegnazione del. Il CT della nazionale italiana sceglierebbe Jorginho come prossimodel titolo. Il centrocampista, quest’anno, ha conquistato da protagonista la Champions League con il Chelsea e l’Europeo con l’Italia. Queste le dichiarazioni del tecnico azzurro, che ha parlato così dei 5 calciatori italiani presenti tra i candidati: “Loro sono lì perché sono bravi, non per merito mio. Per me illo deve vincere Jorginho, ha vinto di tutto e se lo merita ampiamente. Mi sembrerebbe strano il contrario”. L'articolo proviene da Rompi- News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

Azzurri : #Nazionale ???? ?? Le interviste al Ct Roberto #Mancini e a #Jorginho alla vigilia di #ItaliaBelgio @robymancio… - repubblica : Pandora Papers, ecco le ricchezze offshore di Roberto Mancini e Gianluca Vialli [Paolo Biondani, Vittorio Malagutti… - OptaPaolo : 17 - Fabio Quagliarella has become the 7th player in the Serie A history to score in at least 17 consecutive season… - GIUSPEDU : RT @Azzurri: #Nazionale ???? ?? Le interviste al Ct Roberto #Mancini e a #Jorginho alla vigilia di #ItaliaBelgio @robymancio #NationsLeague… - LOSTVC4USE : RT @Azzurri: #Nazionale ???? ?? Le interviste al Ct Roberto #Mancini e a #Jorginho alla vigilia di #ItaliaBelgio @robymancio #NationsLeague… -