Rinnovo Consiglio di istituto, i genitori votano sì ai tamponi per votare (Di sabato 9 ottobre 2021) "Il momento delle elezioni dei consigli di istituto è fondamentale per l'alleanza scuola famiglia da rafforzare e non mettere a rischio oggi più che mai. Auspichiamo dunque che le scuole mettano in campo ogni possibile forma di flessibilità da forme di voto a distanza oltre che ovviamente in presenza, a tamponi gratuiti per chi è sprovvisto di Green pass, al reperimento ed allestimento di spazi esterni per le elezioni". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 9 ottobre 2021) "Il momento delle elezioni dei consigli diè fondamentale per l'alleanza scuola famiglia da rafforzare e non mettere a rischio oggi più che mai. Auspichiamo dunque che le scuole mettano in campo ogni possibile forma di flessibilità da forme di voto a distanza oltre che ovviamente in presenza, agratuiti per chi è sprovvisto di Green pass, al reperimento ed allestimento di spazi esterni per le elezioni". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Rinnovo Consiglio di istituto, i genitori votano sì ai tamponi per votare - ProDocente : Rinnovo Consiglio d’Istituto, Giannelli (ANP): “Green pass per i genitori. Tampone gratuito? Assolutamente no” - orizzontescuola : Rinnovo Consiglio d’Istituto, Giannelli (ANP): “Green pass per i genitori. Tampone gratuito? Assolutamente no” - FeliceGragnano : RT @sicigise: Per conoscere tutti i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e dei Responsabili Regionali per il bie… - gbiondizoccai : RT @sicigise: Per conoscere tutti i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e dei Responsabili Regionali per il bie… -