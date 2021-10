Qualifiche F1 oggi: Bottas in pole. La griglia di partenza (Di sabato 9 ottobre 2021) Sono state Qualifiche asciutte, alla fine, quelle del Gp di Turchia 2021 . E a centrare la pole position è Valtteri Bottas che segna il secondo miglior tempo, dietro al compagno Lewis Hamilton , ma ... Leggi su quotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) Sono stateasciutte, alla fine, quelle del Gp di Turchia 2021 . E a centrare laposition è Valtteriche segna il secondo miglior tempo, dietro al compagno Lewis Hamilton , ma ...

Advertising

zazoomblog : F1 oggi in Turchia: qualifiche live. Poggia in arrivo tutti in pista - #Turchia: #qualifiche #live. #Poggia - MRC_typing : Diamo a Cesare quel che è di Cesare: tra Sochi e oggi, Ferrari perfetta nella gestione delle qualifiche #TurkishGP - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Come sempre anche oggi @RiccardoTrullo e @sowmyasofia in diretta #gpturkey - msbuccia : A me oggi delle qualifiche non interessa - periodicodaily : Come sempre anche oggi @RiccardoTrullo e @sowmyasofia in diretta #gpturkey -