Pensioni 2022 | in arrivo un aumento fino a 500 euro | come ottenerlo

(Di sabato 9 ottobre 2021), inunper i cittadini italiania 500: tutti i dettagli sui requisiti per. Grosse novità sullea partire dal. (Getty Images)A partire dal gennaio delscatteranno gli aumenti delle. Si attende infatti un incrementoa 500in più al mese. Dal prossimo anno infatti scatteranno le rivalutazioni degli assegni previdenziali che terranno conto del costo della vita, lievitato soprattutto nell’arco del 2021 per effetto della crescita economica. L’Inps rivaluterà la pensione percepita ogni mese dai cittadini secondo criteri precisi. Ci si baserà innanzitutto sui prezzi al consumo che verranno ...

Di quanto aumentano le pensioni nel 2022? Per capire di quanto aumenteranno gli assegni, bisognerà prima fare chiarezza su quale tra due meccanismi verrà applicato, se quello di Prodi, o se quello ...